“La necessaria sostituzione di un letto operatorio nella seconda sala chirurgica dell’ospedale di Lipari ha costretto temporaneamente alla sospensione degli interventi di elezione”. A dirlo il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna.

Alagna aggiunge: “nei prossimi giorni sarà sostituito il letto operatorio e sarà ripresa la normale funzionalità delle due sale operatorie, sia in elezione che in urgenza. Non si tratta di carenza di anestesisti che sono presenti in numero sufficiente per garantire sia le prestazioni di urgenza che programmate”.