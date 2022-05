“La norma è ben chiara, io mi dovrò dimettere 30 giorni prima della consultazione elettorale, per cui comunico fin da adesso che martedì 10 maggio presenterò le mie dimissioni dal ruolo che occupo in questo momento in linea con quello che dice la norma, ma non sono l’unico che si sta dimettendo” [Video]

HA PARLATO COSI' MAURIZIO CROCE (IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA DI MESSINA IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022, STAMANE DURANTE UN INCONTRO SVOLTO AL PALACULTURA DI VIALE BOCCETTA), AI MICROFONI DI... WWW.MESSINAINDIRETTA.IT IL GIORNALE ON LINE DIRETTO DA NAZARIO NULLI

“La norma è ben chiara, io mi dovrò dimettere 30 giorni prima della consultazione elettorale, per cui comunico fin da adesso che martedì 10 maggio presenterò le mie dimissioni dal ruolo che occupo in questo momento in linea con quello che dice la norma, ma non sono l’unico che si sta dimettendo”. A parlare ai nostri microfoni il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Messina Maurizio Croce, in riferimento alla sua attuale posizione di dirigente regionale, cosi come segnalato dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca.

Ha proseguito e concluso Croce: “la mia esperienza è di programmazione, progettazione e attuazione di interventi, il momento è storico abbiamo questo salvadanaio che e il PNRR, che va speso entro il 2026. La mia esperienza in questo settore di attuazione d’interventi e quello che serve pe dare uno shock infrastrutturale a questa città”.