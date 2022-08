“La nostra lista è stata accolta dal Ministero degli interni”

A DIRLO IN UN POST PUBBLICATO IERI 12 AGOSTO 2022 SU FACEBOOK, E' STATO L'EX PRIMO CITTADINO DI MESSINA CATENO DE LUCA IN RIFERIMENTO AL DEPOSITO DEL LOGO 'SUD CHIAMA NORD' IN VISTA DELLA COMPETIZIONE ELETTORALE NAZIONALE DEL 25 SETTEMBRE PROSSIMO