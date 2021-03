Articolo…, tratto da… www.ilfaroonline.it.

“La notizia dell’ergastolo comminato al boss Nino Madonia per l’assassinio dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che portava in grembo un bimbo di 5 mesi, provoca soddisfazione ed incredulità”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Cogi (Comitato collaboratori di Giustizia).

“Una parziale verità arriva dopo 32 anni dal delitto, e va salutata positivamente. Ma è passato troppo tempo da quel 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini. Oggi, come allora, non servono capri espiatori per ‘chiudere la pratica’, ma la verità, solo la verità, quella che il papà Vincenzo chiede con forza dal primo momento. Da quel tragico giorno non si è più tagliato la barba, fino al momento in cui si fossero trovati mandanti ed esecutori. Ora, forse, quel momento si avvicina. Il processo si è svolto con rito abbreviato, e il giudice ha anche disposto il rinvio a giudizio per Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, con dibattimento previsto il 26 maggio”.

Conclude la Tirrito: “se da un lato è positivo che la Giustizia trovi sempre la strada per affermarsi, è inaccettabile che ci vogliano decenni per arrivare alla verità. Ciò che si chiede oggi è che questa verità sia totale, senza zone d’ombra, senza bersagli grossi che nascondano dietro altre figure in fuga. In questo momento un ricordo va anche alla mamma Augusta, che ho conosciuto quando ero bambina e che instancabilmente ha chiesto verità e giustizia ed è morta senza vedere in faccia gli assassini di suo figlio”.