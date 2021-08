I POMPIERI INFATTI..., SONO DOVUTI INTERVENIRE PER LA PRESENZA DI VARI FRONTI DI FUOCO NELLA ZONA NORD LUNGO LA STRADA STATALE 113 E A SUD NEI PRESSI DI CAMARO A FORTE PETRAZZA

La notte appena trascorsa, per i vigili del Fuoco di Messina è stata costellata da tantissimo lavoro. I pompieri infatti…, sono dovuti intervenire in varie zone della città dove erano presenti diversi fronti di focolai soprattutto allorquando nella tarda serata di ieri sulla riviera nord in località Tono sono stati operativi con due squadre e un’autobotte fino all’alba di oggi.

I roghi…, hanno divorato la vegetazione esistente a bordo strada lungo la Statale 113 e per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito è stato richiesto l’intervento della Polizia Municipale i cui agenti hanno bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Sempre nelle medesime ore, un altro incendio ha interessato le sterpaglie nei pressi di Forte Petrazza una struttura ricadente nella zona di Camaro.