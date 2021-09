I POMPIERI..., CHE SONO SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTI HANNO MESSO IN SICUREZZA LA ZONA

La notte da poco trascorsa è stata caratterizzata a Messina, per l’avvenuto crollo di calcinacci dal balcone di una palazzina adiacente alla piazzetta tematica “del fuoco” di via Garibaldi.

Per fortuna, il caso ha voluto che in quel momento nessuno transitasse nella zona, dove successivamente sono giunti i pompieri i quali dopo avere posto in sicurezza il luogo hanno parzialmente interdetto l’uso dello slargo.

Foto… tratta da… www.messinaindiretta.it.