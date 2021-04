La notte scorsa a Messina presso il rione Santa Lucia sopra Contesse vi sono stati tanto fumo e paura perchè all’interno di un rudere in stato di abbandono si è verificata la propagazione di un focolaio. Quando era circa l’1, i vigili del Fuoco del locale Comando Provinciale sono intervenuti per spegnere il rogo descritto che ha interessato un edificio di tre piani.

Per fortuna, nella circostanza accennata, gli operatori non hanno riscontrato la presenza di feriti, ne danni occorsi a terzi. Sotto la direzione (avvenuta dalla sede centrale) del capo reparto Antonio Giacoppo, una squadra di pompieri è riuscita dopo diverse ore a spegnere l’incendio grazie anche al supporto delle autobotti e della autoscala giunte in sostegno dalla Caserma Bevacqua… di via Salandra.