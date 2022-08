La notte scorsa un ragazzo è rimasto ferito da un fendente di un’arma da taglio, mentre si trovava alla Discoteca M’Ama situata a Sant’Agata di fronte la Chiesa di Grotte sul litorale a Nord di Messina. I sanitari giunti sul posto per prestare le prime cure, successivamente hanno trasferito al più vicino Ospedale… il giovane che comunque non versa in gravi condizioni.

Il ferimento…, è avvenuto nel contesto di una lite intercorsa tra 3 o 4 ragazzi uno dei quali è risultato essere la citata vittima. Su quel che è successo presso il famoso punto ritrovo della movida estiva messinese, indagano i carabinieri arrivati nel luogo dei fatti per ricostruire la dinamica degli stessi e gli autori che vi hanno preso parte.