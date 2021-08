A DICHIARARLO OGGI, IN UN DOCUMENTO, E' STATO IL DEPUTATO REGIONALE MESSINESE, PINO GALLUZZO DEL GRUPPO DI DIVENTERA' BELLISSSIMA ALL’ARS

“La nuova mappa delle Camere di commercio siciliane, inserita con un emendamento al Decreto Sostegni bis, e che prevede accorpamenti a dir poco fantasiosi, è insostenibile sia per la logica che per la geografia”. A dichiararlo è Pino Galluzzo deputato regionale all’Ars di Diventerà Bellissima e vice presidente della Commissione Lavoro.

“È una decisione calata dall’alto e che prevede l’accorpamento di 5 Camere di Commercio (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani) mettendo nello stesso calderone realtà distanti e diverse le une dalle altre, aggregando territori molto lontani ed anche diversificati sotto il profilo economico ed imprenditoriale – continua Galluzzo – e lo stesso presidente della Repubblica Mattarella ha rilevato come l’emendamento presentato dall’onorevole Stefania Prestigiacomo non abbia nulla a che vedere con le misure volte a fronteggiare l’emergenza pandemica previste dal Decreto Sostegni bis. E’ inoltre evidente che questa norma è un vero e proprio “blitz politico” che ridisegna senza alcuna logica la mappa di enti in dissesto finanziario”.

Galluzzo conclude: “a pagare le conseguenze dell’accorpamento di Enti in disequilibrio finanziario sarebbero i territori di appartenenza. L’auspicio è un immediato stop e un intervento del Presidente della Regione Musumeci volto a bloccare questa scellerata norma”.