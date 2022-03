La Nuova Pallacanestro Messina in attesa dei playoff…, chiude la fase ad orologio con Gela con l’obiettivo terzo posto

Ultimo match casalingo della fase ad orologio per la Nuova Pallacanestro Messina che, già certa dei playoff, affronterà Gela al PalaTracuzzi per cercare di chiudere al terzo posto in classifica. I padroni di casa sono reduci da un poker di vittorie consecutive, l’ultima sul difficile parquet degli Svincolati Milazzo e contro Gela hanno la possibilità di non dipendere dai risultati degli altri campi per centrare un risultato di prestigio che garantisce il fattore campo nel primo turno della postseason.

Il team allenato da coach Bernardo è certo dei playoff e in questa fase ad orologio non è ancora riuscito a centrare un successo in trasferta. La formazione ospite ha il suo top scorer nell’ex Cefalù ed Eagles Palermo Tinto che viaggia a 20,3 punti a gara, seguiti dalle due bandiere del basket gelese, i fratelli Emanuele (17,2) e Gaspare Caiola (14,2). Il play è l’esperto sloveno Bajc (13,7), buoni numeri anche per l’ala croata Milekic (13,0) e il play (13.4 Ppg). Completano il roster l’ala Gazzillo (7,2), e gli esterni Longo (6,1) e Moricca (3,5), da tenere d’occhio l’interessante under Fomba (2,4).

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Gela domenica 20 marzo alle ore 18:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Puglisi di Aci Catana (CT). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: