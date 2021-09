La nuova sfida di Massimo Giletti che porta Non è l’Arena al mercoledì sera [Video]

La nuova sfida di Massimo Giletti che porta Non è l’Arena al mercoledì sera. In questa serata nella prima puntata della trasmissione condotta da Giletti, si tornerà a parlare non solo del “caso Benotti” ma anche dei sequestri in tutta Italia di mascherine di pessima qualità. Francesca Ronchin inoltre è andata in Olanda per cercare l’unica dipendente di una società dalla quale la Struttura Commissariale lo scorso anno aveva comprato 100 milioni di FFP2. L’avrà trovata?

L’appuntamento con il programma curato dal famoso giornalista è per oggi a partire dalle 21:15 su La7…, dopo Otto e Mezzo.