La polizia di prevenzione, la polizia giudiziaria e la cooperazione internazionale di polizia, lavorando in perfetta sinergia e grazie al potenziamento dei servizi info-investigativi, hanno permesso la cattura di 2 persone ricercate in ambito europeo. Il potenziato controllo del territorio, svolto anche tramite sistematiche verifiche presso le strutture ricettive (alberghi, B&B, affittacamere, ostelli, campeggi, aree sosta camper, ecc,) coordinate dalla Sala Operativa della Questura, ha consentito di scovare S.M., tedesco 27enne, che solo pochi giorni fa aveva ucciso la nonna in una località tedesca vicino alla città di Ankum. A fermarlo, in un campeggio lungo la via Aurelia, sono stati gli investigatori della Squadra Mobile. I poliziotti hanno anche sequestrato l’auto con cui il fuggitivo aveva raggiunto la Capitale.

A poche ore di distanza è stato rintracciato un altro ricercato, questa volta alloggiato in un albergo al Pigneto. I controlli hanno condotto una pattuglia del commissariato Porta Maggiore a bloccare H.I., romeno di 47 anni, nella sua stanza. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per i reati di percosse e disturbo dell’ordine pubblico. Durante le perquisizioni i poliziotti hanno trovato 2 targhe nell’auto in uso ad H.I. che sono state sequestrate e sulle quali sono tuttora in corso gli accertamenti. Entrambi i ricercati sono stati portati in carcere a disposizione della Magistratura.

