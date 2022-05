LO HA SCRITTO IN UN SUO ARTICOLO ODIERNO IL GIORNALISTA DAVIDE GAMBALE DI... WWW.MESSINAOGGI.IT

La popolarità del consigliere comunale Salvatore Sorbello è cresciuta negli ultimi giorni, al punto che i suoi video sono andati in tendenza su FB. Cateno De Luca ha trovato il suo alter ego virtuale, uno capace di catalizzare l’attenzione degli utenti del popolare social network.

Sorbello ha inaugurato la “saga degli insulti” con un video di risposta alle “illazioni” dell’ex sindaco Cateno De Luca che ha tirato in ballo anche la moglie del consigliere comunale, risultata fra gli idonei ad una selezione per assistente amministrativo all’ospedale Papardo.

Da quel momento in poi si è scatenata una guerra senza quartiere fra Sorbello e De Luca, fatta di accuse, dileggi, e diffamazioni. Qualche giorno addietro avevamo accennato con un articolo dal titolo “Campagna caricaturale”, la deriva verso la quale si stava dirigendo la politica cittadina. Il risultato sono nei quotidiani botta e risposta fra De Luca e Sorbello.Se da un lato l’ex sindaco aveva abituato i messinesi al suo stile trash, dall’altro quella di Sorbello è un’autentica novità che sta letteralmente spopolando sul web. In molti, anche se eccessivi nei contenuti, appoggiano i video del consigliere comunale che le stando a De Luca di “cozzu e di cuddaru” (sono parole dello Sciamano del Nisi).

Le piroette dell’ex sindaco Cateno De Luca

Sorbello, in buona sostanza, sta dicendo al suo avversario politico tutto quello che molti messinesi vorrebbero dire, ma che non trovano il modo, ed anche il coraggio, per dirgliele. Il consigliere comunale negli ultimi giorni ha acquisito una elevatissima popolarità che lo sta portando a diventare un punto di riferimento dei moltissimi delatori, vittime di ingiustizie o trattamenti particolarmente sgradevoli commessi da De Luca e dai suoi fedelissimi.

Sta usando la stessa tecnica dell’ex sindaco, bravo a raccogliere illazioni e lanciare la pietra nello stagno, salvo poi scusarsi per i granchi presi o correggere il tiro.

Selezioni pubbliche nelle Partecipate comunali, incarichi distribuiti a dipendenti della FENAPI e tanto altro sono al centro dei video-messaggi che La nuova star del web confeziona giornalmente: nulla è lasciato al caso, nemmeno l’aspetto scenografico. Singolare il water in bella mostra con il quale Sorbello dialoga…

Non mancano gli epiteti coloriti, ma anche le verità che stanno emergendo su una gestione politica della pubblica amministrazione, lottizzata con uomini della FENAPI da parte dello “Sciamano del Nisi“.

Cateno De Luca sta accusando il colpo tant’è che sta cercando di abbassare i toni, anche perché non s’era mai trovato al cospetto di un avversario della sua identica levatura. Politicamente parlando, sia chiaro. Fatto sta, che Sorbello si sta conquistando i “galloni” della star del web e i suoi video collezionano giornalmente decine di migliaia di visualizzazioni e like.

Segno evidente che piace e che sta dando del filo da torcere ad un De Luca che sembra messo all’angolo, in fondo, da uno che ha frequentato anche la sua segreteria e che oggi si trova improvvisamente come avversario che lo sta “mascariando” politicamente e soprattutto mediaticamente.