La Presidenza della Repubblica, come ogni anno, aderisce alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” promossa dall’Organizzazione Internazionale “Autism Speaks” che, dal 2007, si tiene il 2 aprile, data simbolica indicata dall’ONU!

In questa occasione la Fontana dei Dioscuri, sita al centro di Piazza del Quirinale, sarà illuminata di blu – come molti monumenti in tutte le città del mondo – dal tramonto di lunedì 1 aprile fino alla mezzanotte di martedì 2 aprile. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Rai!