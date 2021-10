La prima giornata dell’evento “Non solo Buddaci” ha riscosso grande successo e cresce l’attesa per la seconda giornata della manifestazione organizzata da Messina Tourism Boreau con la collaborazione dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, del Comune di Messina, della Città Metropolitana e dell’Università di Messina.

Nella giornata di sabato 9 ottobre vi è in programma tale iniziativa: per chiudere la seconda edizione di “Non solo Buddaci”, è iniziato alle 12 nella sede dell’Associazione Motonautica e Velica Peloritana di Messina (via Case basse 1, Paradiso) l’appuntamento denominato… l’APERItipico dei Laghi, proposto dall’associazione Nonsolocibus. Con la degustazione dei prodotti tipici gli organizzatori daranno appuntamento al prossimo anno. Per partecipate è obbligatoria la prenotazione tramite mail da inviare al seguente indirizzo: nonsolobuddaci@gmail.com. Come da disposizioni di legge bisogna inoltre essere in possesso di Green pass.