«La pulizia delle strade della nostra città pare non essere una priorità per questa amministrazione». Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

La Fauci aggiunge: «ho ricevuto moltissime segnalazioni riguardanti veri e propri immondezzai a cielo aperto in varie zone di Messina. Personalmente, poi, sono testimone della situazione che viene vissuta nei pressi del rione San Michele… per l’ennesima volta si registra come i mezzi di Messinaservizi effettuino il trasbordo dei rifiuti senza successivamente ripulire il tratto di strada interessato. Operazione necessaria anche per eliminare il terribile olezzo prodotto. Chi pulisce? Nessuno, così i cittadini che risiedono o transitano devono sopportare sporcizia e fetore. Già in passato, tra l’altro, ero stato promotore di richieste urgenti – alla passata amministrazione – per evitare che questo trasbordo avvenisse nei pressi della scuola e della chiesa presenti in zona. La situazione di San Michele rappresenta un chiaro esempio delle condizioni della città… sono tantissime, infatti, le persone che mi hanno segnalato come queste circostanze siano presenti in altre zone di Messina».

Ha concluso La Fauci: «non solo periferiche, ma anche centrali, residenziali e mete dei turisti che ospitiamo quotidianamente. È questo il nostro biglietto da visita? Non basta – e mi dispiace sottolinearlo – vantarsi delle operazioni effettuate dopo i grandi eventi – come, per esempio, la processione della Vara o concerti – se poi la pulizia ordinaria viene tralasciata, o peggio dimenticata. Infine, deve segnalare un altro disservizio inaccettabile… sempre a San Michele – ma purtroppo anche in altre zone – a seguito di alcuni lavori dell’Amam non è stato ripristinato in maniera consona e definitiva il manto stradale. Perché Messina deve sopportare che le proprie strade siano rattoppate e mai davvero in ordine? Non è accettabile che gli interventi avvengano solo a seguito di segnalazioni e denunce, dovrebbe essere cura dell’amministrazione pianificare il tutto in maniera preventiva».