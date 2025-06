La Rai celebra la Festa della Repubblica italiana nel settantanovesimo anniversario del voto referendario in cui gli italiani scelsero tra monarchia e Repubblica.

Il servizio pubblico dedicherà all’evento spazi di approfondimento, dibattiti e una programmazione specifica su tutti i canali tv, radio e digital, a partire dalla diretta prevista domenica 1° giugno, dalle 17.50 su Rai 1 – e in replica lunedì 2 giugno alle 21.15 su Rai 5 – per il Concerto per la Festa della Repubblica 2025: dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli – diretta dal Maestro Riccardo Frizza – eseguirà musiche di Cimarosa, Rossini, Mozart e Mendelssohn. Regia tv di Cinzia Perreca.

Già la mattina del primo giugno, Timeline dedicherà una puntata all’anniversario, alle 10.50 su Rai 3, mentre la sera, alle 21, Rai Storia proporrà “Passato e presente – Le donne della Costituente” con Paolo Mieli; la storia delle italiane – in particolare coloro che lottarono per la resistenza – che chiesero di poter partecipare attivamente alla rinascita politica della nazione. La puntata andrà poi in replica a mezzanotte e un quarto, alle 6, 8.45 e 14.15 del 2 giugno.

Nel giorno dell’anniversario, Tg1 e Rai Quirinale curano la diretta dai Fori Imperiali per la Parata militare alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalle ore 9.00 alle 12.00 di lunedì 2 giugno su Rai 1. Su Rai 3 si occuperanno della ricorrenza Agorà (ore 08:00), Restart (ore 09:25), Rai Parlamento curerà la trasmissione della cerimonia “Lezioni di Costituzione” dall’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati (ore 16:10) e infine Il cavallo e la torre (ore 20:40).

Tutte le testate giornalistiche dedicheranno ampia copertura informativa alla Festa della Repubblica nelle edizioni dei rispettivi Telegiornali

RaiNews24 seguirà la diretta della parata dai Fori Imperiali e curerà servizi dedicati alla Festa della Repubblica con collegamenti e ospiti in studio.

Rai Storia trasmetterà la rievocazione “Nascita della Repubblica – La vigilia” (ore 7.30), “1946: le donne al voto” (ore 12.45), “Speciali Storia Telemaco. Omaggio al 2 giugno” (ore 13.00), “Storie Benemerite – Carabinieri Tutti gli uomini del Presidente” (ore 13.45 e 19.15), Nascita della Repubblica (ore 17.15), “2 giugno ’46: il giorno che divenne festa. Il referendum Monarchia-Repubblica” (ore 18.15), “Telemaco. Il voto impossibile” (ore 19.00), “Telemaco – Re o repubblica” (ore 19.45), “Passato e Presente 1946. La nascita della Repubblica”, (ore 20.30 e in replica su Rai 3 alle 13.15), “Volere Votare” (ore 22.45), “Telemaco. Nel nome della repubblica” (ore 23.15).

Sul portale di Rai Cultura il web doc “Festa della Repubblica” ripercorre le fasi storiche della nascita della democrazia italiana, dalla Liberazione fino all’entrata in vigore della Costituzione. Su Rai Play saranno disponibili, nella sezione Cinema e Serie Tv, Fiction, numerosi film, serie e documentari tra cui “Benvenuto Presidente!” di Riccardo Milani e “Tina Anselmi – Una vita per la democrazia” di Luciano Manuzzi. Nella sezione Teche, “La Nascita della Repubblica” e “Il Presidente tricolore”, un’antologia su Carlo Azeglio Ciampi. Per la sezione Learning, la collezione “La nascita della Repubblica”.

RaiPlay Sound proporrà serie audio, documentari e approfondimenti dedicati alla nascita della Repubblica e al significato del voto, con particolare attenzione a quello delle donne, che votarono per la prima volta. Anche Radio Rai dedicherà ampio spazio alla Festa della Repubblica a partire dalle edizioni dei giornali radio. Il Gr di Radio 1 proporrà uno speciale in onda dalle 9:50 alle 12.15 con interviste e servizi delle diverse redazioni. Radio 2 inizia con “Cater XL” (dalle 6.00 alle 7.30), “Non è un paese per giovani” (dalle 12.00 alle 13.30), “5 in condotta” (dalle 17.00 alle 18.00), “Caterpillar” (dalle 18.00 alle 20.00) e “I Lunatici” (da mezzanotte alle 3.00). Su Rai Radio 3, lunedì 2 giugno (ore 20.30) all’interno del Cartellone di “Radio 3 Suite” verrà trasmessa la registrazione del concerto dell’orchestra del San Carlo al Quirinale per la Festa della Repubblica.

La programmazione di “Radio 3 Classica” sarà incentrata sull’ascolto di brani di eminenti compositori e interpreti italiani.