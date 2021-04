“La Regione Siciliana aderisce al Progetto nazionale per la qualità dell’abitare, strumento finanziario prezioso che potrebbe aiutarci a mettere la parola fine alla vergogna della baraccopoli messinese”. A riferirlo oggi sulla sua Pagina Facebook, è stato il governatore siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha proseguito e terminato: “la proposta progettuale pilota è del Comune di Messina…, mi ha chiamato il sindaco della città gli ho comunicato di avere già concordato con l’assessore regionale Marco Falcone di convocare nel pomeriggio un’apposita seduta del governo per deliberare in tal senso e trasmettere gli atti al competente ministero delle Infrastrutture. Nei prossimi giorni incontrerò il ministro Giovannini per evidenziargli la priorità del progetto e la sua rilevanza sociale”.

