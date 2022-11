La Rete dei Patrioti ricorda la piccola Lola: “Martedì 8 novembre ore 19.30 Campo dei Fiori – Roma”. Lo riferiscono in data odierna…, gli aderenti al menzionato sodalizio politico nella loro Pagina Facebook.

Nel testo i redattori proseguono…, in tal modo: “come si può strappare la vita ad una bambina? Per Lola nessun influencer, nessun vip, nessun cantante, nessuna soubrettina, nessun politico si è inginocchiato o si è tagliato i capelli. Parlare di Lola è politicamente sconveniente, è inopportuno, è pericoloso, così come era sconveniente parlare di Pamela e di Desiree”.

All’interno del documento si evidenzia ancora: “Esistono morti di serie A e di serie B, ma ci hanno insegnato che esistono anche morti che è meglio dimenticare in fretta, che è meglio fare finta che non siano mai avvenute, davanti le quali è meglio girarsi dall’altra parte. Ebbene, noi non ci gireremo dall’altra parte, anzi ricorderemo Lola in ogni occasione possibile, così come ricordiamo Pamela e Desiree, perché non ci siano più morti -sconvenienti- ed affinché sia fatta giustizia per Lola, per la sua famiglia e per tutte le morti -scomode-“.

Così termina la nota: “Martedì 8 novembre, nel periodo dell’ottavario dei defunti, La Rete dei Patrioti ricorderà la piccola Lola con una preghiera e la deposizione simbolica di fiori nei pressi di Piazza Farnese (ambasciata Francese), affinché si senta più forte il grido… -Giustizia per Lola-“!

“#JOUSTICEPOURLOLA”!