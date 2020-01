“La rottamazione di un italiano perbene” con Carlo Buccirosso è il primo appuntamento teatrale del 2020 di Euphonya Mangement, a Messina e Barcellona P. d. G. 18/19 febbrario.

Primo grande appuntamento del 2020 con il teatro “targato” Euphonya Management di Dario Grasso con la doppia data dello spettacolo La rottamazione di un italiano perbene, tratto da Il miracolo di Don Ciccillo, scritto e diretto da Carlo Buccirosso, che è anche il protagonista. La commedia, che a livello sta riscuotendo un grandissimo successo di critica e pubblico, andrà in scena il 18 febbraio al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto e il 19 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina (entrambi gli spettacoli con inizio alle ore 21.00).

Note di regia

Alberto Pisapìa, ristoratore di professione, gestisce un ristorante di periferia sull’orlo del fallimento. Sposato con Valeria Vitiello, donna sanguigna dal carattere combattivo, è padre di Anna e Matteo: la prima anarchica e irascibile, l’altro riflessivo e pacato. Alberto vive da quasi quattro anni una situazione di grande disagio psichico, un vero e proprio esaurimento nervoso, a causa della crisi economica del Paese e in seguito a una serie di investimenti avventati, consigliati dal fratello Ernesto, suo avvocato e socio in affari. Alberto, ormai indeciso se farla finita con la propria vita o con quella della suocera, sarà aiutato solo dall’amore della moglie Valeria, e dei figli Anna e Matteo, che si prodigheranno per salvare la vita di un onesto contribuente di ‘iniquitalia’.