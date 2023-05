La Sala Ovale del Comune di Messina ha ospitato la presentazione della prima edizione del Festival del libro dell’infanzia “Storie di tutti i colori”, in programma al Palacultura domenica 14 maggio a partire dalle ore 9.30 e organizzata dall’Associazione Intervolumina. Presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Messina, Enzo Caruso, il Presidente dell’Associazione Intervolumina, Giuseppe Lipari e Mariangela Orlando, socia Intervolumina e referente del progetto. L’incontro è stato moderato da Josè Villari.

“Non possiamo che essere orgogliosi di un evento che pone l’attenzione sulla lettura per l’infanzia, una fascia di età che ha molto bisogno del racconto e quando questo non avviene in tenera età, questo rappresenta una mancanza. Intervolumina ha messo in piedi questo splendido Festival, con un grande lavoro dietro le quinte per arrivare a questo splendido risultato”, ha dichiarato l’Assessore Caruso.

Il Presidente di Intervolumina, Giuseppe Lipari ha aggiunto: “L’impegno verso la lettura per bambini portato avanti, in particolar modo, da 4 socie e bibliotecarie messinesi Mariangela Orlando, Carmen Puglisi, Giovanna Quartarone ed Elena Scrima, ha visto l’associazione protagonista nel mondo dell’infanzia, realizzando importanti iniziative. Basti pensare all’allestimento di punti lettura in nove scuole cittadine, in tre asili nido comunali e di book-stop nei reparti di Pediatria del Papardo e del Policlinico, al dono del libro ai nuovi nati, all’organizzazione di momenti formativi per professionisti del settore e momenti di condivisione di lettura rivolti soprattutto a famiglie con disagio socio-economico, famiglie straniere e con bambini disabili”.

Sabato 13 maggio alle ore 18.30 l’Auditorium Fasola di Via San Filippo Bianchi ospiterà un’anteprima del Festival del libro dell’infanzia con lo spettacolo teatrale “Storie di confine”: una carrellata di letture e narrazioni che prenderanno spunto dal confine geografico, a cura di e con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, attori e lettori di fama nazionale che si occupano da anni di lettura per bambini. Lo spettacolo teatrale è rivolto a famiglie e bambini dai 4 anni in su. Per i bambini l’ingresso è gratuito, per gli adulti il costo è di 3 euro.

Il Festival, che vedrà protagoniste case editrici specializzate in letteratura per l’infanzia avrà inizio domenica 14 maggio alle ore 9.30 nel Foyer del Palacultura: è in programma la cerimonia inaugurale, alla presenza delle Istituzioni, che darà avvio alle otto iniziative che proseguiranno fino alle ore 18.00, spaziando da seminari di approfondimento per insegnanti, educatori, bibliotecari ed esperti, ma anche solo per curiosi del mondo del libro dell’infanzia, ad appuntamenti di lettura e incontri rivolti a bambini, a stand espositivi di case editrici specializzate in letteratura per l’infanzia La referente del progetto, Mariangela Orlando, ha presentato alcune delle iniziative: “Momenti cruciali della manifestazione saranno il Seminario ‘Dai libri alle periferie. L’inclusione sociale e culturale in pagine condivise’ dalle ore 10 alle 12 presso la Sala Palumbo, rivolto ad educatori, pedagogisti, insegnanti, bibliotecari e chi si occupa di infanzia. Il seminario sarà coordinato dall’esperta di letteratura per l’infanzia Francesca Mignemi”.

“Altro momento importante della giornata – aggiunge Mariangela Orlando – sarà la presentazione e la vendita di ‘segnalibri d’artista” realizzati per l’occasione, uno dal fumettista Lelio Bonaccorso e due da una giovane illustratrice messinese, Giorgia Minisi. I segnalibri sono stampati in tiratura ed in edizione limitata in esclusiva per la manifestazione e si ispirano ai Libri, alla lettura e all’inclusione. Lelio Bonaccorso, tra l’altro, sarà presente di mattina per un incontro con il pubblico e il firmasegnalibro”.

Da segnalare anche la premiazione del Contest “Tre parole per una storia”, il concorso indetto oltre un mese fa rivolto alle Sezioni delle Scuole dell’infanzia pubbliche, private e paritarie del Comune di Messina cui hanno partecipato ventiquattro sezioni realizzando un libro d’artista, ispirandosi a tre parole Amicizia, Arcobaleno e Paesi, con l’utilizzo di materiali di vario genere. I lavori verranno esposti al pubblico nel Foyer e la sezione vincitrice verrà premiata con una dotazione libraria del valore di 500 euro. Inoltre, alle ore 16.30 nel Foyer sono in programma le letture rivolte a bambini con interpretazione in LIS. La presenza di 10 case editrici indipendenti dedicate all’infanzia è certamente tra i punti di forza della manifestazione.

Si tratta di:

Il Barbagianni, Caissa Italia, Minibombo case editrici che cercano con le loro pubblicazioni di coniugare libri e gioco;

Camelozampa, Settenove e Uovonero che mostrano con le loro pubblicazioni una particolare attenzione verso i temi dell’inclusività, della diversità e della discriminazione per contribuire alla creazione di un immaginario libero di stereotipi;

Carthusia con il suo catalogo ricco di silent book, i libri senza parole ed Edizioni Corsare con testi soprattutto teatrali rivolti a bambini e graphic novels;

Lupoguido e Topipittori che propongono albi illustrati di grandissima qualità nelle immagini ma anche nelle storie: storie per educare e storie per appassionare.

L’evento, che ha il patrocinio gratuito del Comune di Messina e dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Sezione Sicilia, è organizzato grazie al finanziamento ottenuto per il progetto “Leggere prima di leggere: storie di tutti i colori” (vincitore del bando Cepell “Leggimi 0-6 2020”) e con i contributi della Fondazione Filippo Puglia e della SaccneRete e allo sponsor Acqua Fontalba. Media partner Todo Modo.