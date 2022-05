La scorsa notte a Messina…, è morta Domenica Barbaro una storica partecipante del sindacato OR.SA, nonchè dipendente dell’ATM S.p.A.

LA DONNA CHE ERA CONOSCIUTA IN CITTA' PER LE SUE BATTAGLIE SINDACALI E POLITICHE. DA TEMPO COMBATTEVA CONTRO UN MALE CHE NON LE HA DATO TREGUA, IN PASSATO ERA STATA AUTISTA PER POI, PROPRIO A CAUSA DELLA SUA MALATTIA ESSERE TRASFERITA NEL SETTORE VERIFICA SU BUS E TRAM

La scorsa notte a Messina…, è morta Domenica Barbaro una storica partecipante dell’OR.SA, nonchè dipendente dell’ATM S.p.A.! La Barbaro che era conosciuta in Città per le sue battaglie sindacali e politiche, da tempo combatteva contro un male che non le ha dato tregua, in passato era stata autista per poi, proprio a causa della sua malattia essere trasferita nel settore verifica su bus e tram.

Così la ricorda oggi Mariano Massaro dell’Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base: “te ne sei andata all’improvviso, senza disturbare, lasciando impresso nella nostra memoria il tuo eterno sorriso che trasferiva leggerezza. Hai sofferto con dignità, a testa alta, affrontando con il sorriso le avversità che si sono accanite contro una delle persone più belle che ho conosciuto. Non sono parole d’occasione, sembra una frase fatta ma a volte è vero che se ne vanno i migliori. Ti ringraziamo per i tuoi sorrisi, per l’appassionata militanza nel nostro sindacato, per il tuo essere perbene, per la tua disponibilità con i lavoratori, per averci insegnato come valorizzare i momenti belli della vita anche quando il destino si accanisce. Grazie per tutto Mimma, riposa in pace e continua a sorriderci”.