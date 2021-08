“La settimana di Ferragosto farà ancora aumentare la presenza turistica al centro, come nelle frazioni di Santa Teresa di Riva. Ci saranno certamente incivili che continueranno a buttare rifiuti per strada o in spiaggia, deturpando così il paese. Ma il Comune non molla. Una squadra di vigili urbani, nonostante i 40 gradi previsti, continuerà l’attività di monitoraggio del territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore della Giunta guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice… Gianmarco Lombardo.

Lombardo ha aggiunto e concluso: “non solo, tutti i sacchetti buttati per terra saranno aperti dai vigili urbani, che rovisteranno dentro allo scopo di trovare un indizio per risalire e incastrare l’incivile. Coscienti che sarà una settimana calda, in tutti i sensi, stiamo mettendo ancora più impegno nelle nostre attività quotidiane a servizio dei concittadini e del paese”.