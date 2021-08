La Sicilia quasi regolarmente in testa nei contagi in Italia, rischia nuove limitazioni per fronteggiare l’avanzata del Covid

Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it.

La Sicilia quasi regolarmente in testa nei contagi in Italia rischia nuove limitazioni. Nonostante i 40 gradi di media di questi giorni il virus circola soprattutto tra i giovani che si ritrovano con maggiore frequenza ricoverati con le polmoniti nei reparti Covid. Mancato rispetto delle norme anti Covid e il numero di vaccini basso porterà l’isola ad una nuova possibile restrizione.

Crescita dei contagi è costante e non si ferma ancora. Tornano di nuovo a salire anche il numero dei decessi e i ricoveri anche in terapia intensiva. Per la Sicilia si rischia un agosto molto difficile. La nostra regione è sotto osservazione e potrebbe diventare una delle prime regioni a passare in zona gialla. La data designata potrebbe essere quella del 23 agosto ma continuando a questo ritmo di ricoveri non è escluso che l’isola possa essere oggetto di restrizioni già dopo ferragosto.

Il bollettino di ieri ha registrato altri 776 positivi ma soprattutto l’ennesimo aumento di pazienti in area medica e intensiva. Nei reparti ordinari si trovano 394 persone, con un tasso di occupazione pari al 12,6%, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 47, con un tasso del 6,4%. Tra una settimana o due la Sicilia potrebbe raggiungere la soglia del 10% in terapia intensiva e 15% in ricovero ordinario che farebbe scattare la zona gialla per ordinanza ministeriale.

I nuovi parametri per l’assegnazione dei colori infatti si basano sull’occupazione ospedaliera. Se una Regione supera il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e il 15% di quelli in area medica si passa in zona gialla, per la zona arancione le soglie sono rispettivamente 20% e 30%, per la zona rossa 30% e 40%. La Sicilia si trova molto vicina al 15% di posti occupati in area medica, una soglia che probabilmente supererà la prossima settimana. Ci vorrà forse qualche giorno in più invece per sforare il 10% in rianimazione.

Una crescita dei ricoveri causato dal basso numero di vaccinazioni, visto che – come riportato dai dati Iss – a finire in ospedale sono prevalentemente i soggetti che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. Un problema serio per la Sicilia, a rischio restrizioni nella seconda metà del mese, proprio nel bel mezzo della stagione turistica: con la zona gialla tornerebbe l’obbligo di mascherina anche all’aperto, i ristoranti rimarrebbero aperti anche al chiuso ma con un limite di 4 persone al tavolo e una distanza minima di un metro tra i commensali.