La siciliana Lidia Dimasi è stata nominata avvocato per la parità di genere nel digital divide dell’Intergruppo parlamentare per l’inclusione digitale presieduto dalla senatrice Urania Papatheu. Lidia Dimasi, avvocato e docente dell’Università di Messina, coprirà l’incarico a titolo gratuito impegnandosi a porre in essere tutte le iniziative necessarie per affrontare le tematiche legate al digital divide ed alla parità di genere, e porle all’attenzione dei componenti dell’Intergruppo parlamentare.

“La strada da percorrere sul fronte della disparità di genere in Italia è ancora tanta- ha commentato Lidia Dimasi nel ringraziare la presidente Papatheu per la fiducia accordatale- Il nostro Paese è al 25esimo posto in termini di parità di genere nell’utilizzo degli strumenti digitali. Siamo dietro la Grecia, la Romania e la Bulgaria. I miglioramenti registrati nell’inclusione digitale sono ancora minimi e riguardano in gran parte solo le giovani donne. Ma se guardiamo all’uso di Internet, alle competenze specialistiche ed all’occupazione o ancora alle laureate STEM, le differenze di genere sono ancora evidenti. Le sfide del PNRR resteranno incomplete se non sarà colmato questo gap derivante soprattutto da stereotipi culturali e vecchi pregiudizi”.