La Situazione epidemiologica nel territorio provinciale mostra un quadro diversificato, come appurato dalle Autorità Sanitarie, avendo Comuni dove non si registrano soggetti positivi e altri, invece, dove i territori sono stati dichiarati “zona rossa” (Aidone, Valguarnera Caropepe e Troina). La Polizia di Stato invita ancora una volta i cittadini al senso di responsabilità, al rispetto delle regole e a mettere in atto tutti quei comportamenti necessari al fine di contenere e scongiurare il diffondersi della diffusione virale.

Come anche emerso in una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Enna, la Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia stanno intensificando i controlli, specialmente in questi giorni di liberalizzazione dei pregressi divieti, sia nei principali luoghi di ritrovo che negli esercizi pubblici e commerciali.

E’ assolutamente indispensabile evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina necessaria se in ambienti chiusi, osservare il distanziamento interpersonale e mettere in atto tutte le altre misure di profilassi.