La situazione sui vaccini anti-Covid a Messina: i responsabili dell’ASP, risolvono 600 anomalie segnalate via email

Prosegue senza sosta l’attività di vaccinazione nei padiglioni 7a e 7b dell’Hub in Fiera a Messina. Oggi prenotati più di 1200 vaccini, oltre a quelli per gli estremamente fragili ai quali verrà inoculato il Pfizer, dopo la decisione dell’Ema di ieri su Astrazeneca, a partire dalle 15, è stato iniettato il vaccino anglo-svedese agli appartenenti alla categoria 70-79 anni senza patologie. In mattinata in entrambi i padiglioni sarà somministrato Pfizer, mentre Astrazeneca, solo nel padiglione 7a.

Per ovviare alla problematiche di qualunque genere e per qualunque tipo di prenotazione nate nella piattaforma nazionale e al numero verde, la Regione Siciliana e l’Ufficio commissariale per l’Emergenza di Messina hanno attivato la mail prenotazioni.anomalie@asp.messina.it, e grazie alla solerzia degli operatori, alla quale sono arrivate in 24 ore oltre 600 mail, già tutte evase, tutti i cittadini aventi diritto sono stati già prenotati o ri-prenotati nei prossimi giorni. Lo stesso è avvenuto per chi si sarebbe dovuto vaccinare nei giorni scorsi con Astrazeneca, quando il vaccino era stato momentaneamente bloccato, e che sono stati schedulati nuovamente nelle giornate.

Inoltre, per garantire una migliore e più confortevole attesa degli utenti nel piazzale antistante l’Hub, l’Ufficio del commissario diretto dal Alberto Firenze, d’accordo con il direttore generale ff dell’Asp di Messina Bernardo Alagna e la Protezione Civile, ha fatto montare 7 nuovi gazebo in modo che i cittadini possano ripararsi dalle intemperie. Altre tende probabilmente verranno installate nei prossimi giorni dalla Croce Rossa e si sta valutando se montare ulteriori strutture a tunnel retrattili, da usare in caso di pioggia. Questi accorgimenti sono stati possibili solo ieri, dopo che la Protezione Civile ha ceduto formalmente all’Ufficio Covid l’area dopo aver ultimato i lavori. Nei prossimi giorni dovrebbe entrare in funzione anche l’app elimina code, che consentirà agli utenti di inserirsi in una fila ‘virtuale’ e ricevere notifiche sullo stato di avanzamento della coda, arrivando così non troppo in anticipo e non attendendo inutilmente fuori dai padiglioni.

Nella foto:

alcuni operatori che rispondono alle anomalie delle prenotazioni;

i gazebo in fase di montaggio.

