L'IMPRESARIO SIRACUSANO, ACCUSA IL GIORNALISTA NAPOLETANO, DI NON AVERGLI VOLUTO PUBBLICARE ALCUN ARTICOLO IN RELAZIONE AL COSIDDETTO 'CASO MONTORO' IN REALTA' INESISTENTE E MONTATO DALLO STESSO SOGGETTO SICILIANO

La solidarietà dei responsabili del quotidiano on line…, www.messinamagazine.it, a Pino Grazioli (editore di ‘Tv Paradise’ di Napoli), attaccato oggi 4 novembre 2022 dall’imprenditore Francesco Bongiovanni di Siracusa attraverso alcuni dei suoi Profili Facebook tra cui ‘Napoli Franci’.

L’impresario siracusano, accusa il giornalista napoletano, di non avergli voluto pubblicare alcun articolo in relazione al cosiddetto ‘Caso Montoro’ in realta’ inesistente e montato dallo stesso soggetto siciliano.

Ecco cosa ha scritto in data odierna Bongiovanni: “amico Pino tu sei l’unico che non ha voluto volutamente parlare di questo caso di Montoro punto ti ostini a dire che si tratta di un caso di persone ricche che non interessa al popolo. Ti ostini a non volerti interessare di chi invece ha difeso il popolo, di chi ha bloccato la vendita delle case del Popolo fatta dalla Camorra a prezzo triplicato attraverso il tribunale di Avellino. Ti ostini a non vedere che al tribunale di Avellino c’è un processo alla camorra che si chiama aste ok. Ti ostini anche a non guardare la fedina penale dei marioli che si sono presi due minori G. e G. figli della persona che difendeva e bloccava la vendita delle case della gente. Continua a ostinarti Pino Grazioli, tanto i figli di Tiziana Teodosio stanno nelle mani di tre marioli grazie a un’indagine falsa fatta da due carabinieri”.