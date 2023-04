IN FRANCIA, NEI PRESSI DELLA CITTADINA ALPINA DI GRENOBLE, CARMINE TRIBUZIO E FABIANO CIPRIANI HANNO TESTATO LA LORO SKODA FABIA R5 EVO DELLA ROGER TUNING CHE LI ACCOMPAGNERÀ NELL’ARCO DELLA STAGIONE 2023

La stagione agonistica continua ad essere sotto il segno degli equipaggi della scuderia RO racing: nel fine settimana pasquale che si è appena concluso, i rappresentanti del sodalizio siciliano hanno dato colore al paesaggio transalpino.

In Francia, nei pressi della cittadina alpina di Grenoble, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani hanno testato la loro Skoda Fabia R5 Evo della Roger Tuning che li accompagnerà nell’arco della stagione 2023.

I due ciociari si sono egregiamente distinti sulle strade del Rallye du Balcon Est. La terra transalpina ha regalato ai due campioni in carica della Coppa rally di settima zona un eccellente quarto posto in classifica generale.

L’attività della scuderia proseguirà con un doppio impegno nel prossimo fine settimana, quando i piloti del sodalizio siciliano saranno al via del duplice impegno di Campionato italiano rally moderno e storico, in Piemonte, al Rally di Alba e in Sardegna, al glorioso Rally della Costa Smeralda.