“La tendenza è ormai chiara…, le sirene del populismo e delle chiacchiere di certa politica non incantano più nessuno”. A scrivere questo oggi pomeriggio su Facebook, è stato Marco Falcone l’assessore forzista alle Infrastrutture del Governo regionale siciliano guidato da Nello Musumeci.

Falcone ha aggiunto: “gli elettori chiedono concretezza e capacità. Cercano una classe dirigente che parli alla testa delle persone. Sono pronti a votare chi porta nelle Istituzioni cultura del #fare e del #buongoverno. Ecco perché Forza Italia resta protagonista. Davanti a tutti noi c’è una grande prospettiva. Dobbiamo saperla cogliere”.

Terminando Falcone ha detto: “in questi giorni, alla festa azzurra a #MazaradelVallo, lo abbiamo ribadito più volte. La nostra comunità partitica, la nostra forza liberale, popolare e riformista, è capace di interpretare questa richiesta diffusa… la politica deve essere un punto di riferimento serio e autorevole per tutti, a #Roma come in #Sicilia, dove lo stiamo già facendo con il nostro Governo. Ma saremo premiati, assieme agli alleati, se tutto il #centrodestra si organizzerà su questa linea. Mettendo da parte liti e tatticismi, concentrandoci su ciò che c’è da fare e su ciò che faremo per una Regione che si è rimessa in moto e un Paese che vuole rialzare la testa. Rimbocchiamoci le maniche. Con l’orgoglio di ciò che siamo. Con i nostri valori di libertà e l’attaccamento alle Istituzioni. Con il coraggio e la passione di sempre”.

“Forza Sicilia, #ForzaItalia”!