“La tragedia dell’immigrazione non può pesare solo sull’accogliente popolo siciliano” [Video]

“La tragedia dell’immigrazione non può pesare solo sull’accogliente popolo siciliano”. Lo dice oggi in un post pubblicato su Facebook il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Musumeci aggiunge: “al ministro dell’Interno Lamorgese, con la quale ho avuto oggi un confronto serrato di oltre un’ora e mezza, ho chiesto che il Governo Draghi si dia una strategia per il #Mediterraneo e che si attui un serio pattugliamento in mare. Abbiamo avuto rassicurazioni, ma la buona volontà non può bastare. Non indietreggeremo di un solo centimetro per difendere gli interessi della #Sicilia e per pretendere che tutti facciano il proprio dovere”.

