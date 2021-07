“La Vara non verrà esposta per possibili assembramenti”. Lo ha scritto oggi sulla sua Pagina Facebook, il presidente del Quinto Quartiere Ivan Cutè.

Cutè ha aggiunto: “vorrei dire all’illustrissimo Prefetto di Messina, all’egregio Questore e al Sindaco che, se non lo sapessero, ogni sera a Messina ci sono assembramenti, nelle strade, nei pub, nei lidi addirittura si balla. Quindi questi assembramenti di fatto vanno bene, un possibile (e non sicuro) assembramento, con la Vara esposta, regolato e organizzato no! Complimenti a chi ha contribuito a questa scelta. State privando la città del suo simbolo più importante”.

“#QuesturadiMessina #DeLucaSindacodiMessina #PrefetturadiMessina”.