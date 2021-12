La variante Omicron e le misure per contrastare l’aumento contagi, dal tampone per chi arriva dall’estero alle restrizioni per le festività natalizie; la campagna vaccinale per i bambini under 12; la corsa al Colle: questi i temi di di Agorà, in onda venerdì 24 dicembre alle 8.00 su Rai3.

Ospiti di Luisella Costamagna saranno: Simona Bonafè, Pd; Licia Ronzulli, Forza Italia; Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde; Claudio Tito, La Repubblica; Sarina Biraghi, La Verità; Francesco Storace, vicedirettore Il Tempo; Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova; Marco Revelli, politologo.

Nella puntata di Agorà Extra si parlerà del peso politico del voto no vax e degli irriducibili – tra forze dell’ordine, scuola e sanitari – al vaccino obbligatorio.

Dalle 9.45 alle 10.30 ospiti di Senio Bonini: Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde; Lucia Goracci, giornalista Rai; Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore; Girolamo Lacquaniti, portavoce associazione nazionale funzionari di polizia; Matteo Bassetti, direttore malattie infettive S. Martino Genova; Martina Carone, YouTrend; Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza della politica.

Agorà è un programma televisivo italiano di approfondimento politico e sul territorio, in onda su Rai 3 dal 27 settembre 2010, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10.

Voluto dal direttore Antonio Di Bella e confermato dal reintegrato Paolo Ruffini, Agorà ha esordito il 27 settembre 2010 prendendo il posto del programma Cominciamo bene, che era trasmesso dal 1999. Il programma avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi A onor del vero, ma fu cambiato poco dopo con il titolo attuale (secondo quanto dichiarato da Andrea Vianello, primo conduttore della trasmissione, fu ispirato da una locandina del film Agora di Alejandro Amenábar)[1]. La prima edizione va in onda dalle 9 alle 11 (il lunedì dalle 9 alle 10), mentre le successive anticipano di un’ora la collocazione nel palinsesto di Rai 3, andando in onda dalle 8 alle 10, orario che mantiene tuttora.

La trasmissione ha l’obiettivo di raccontare l’Italia attraverso la lente della politica, combattendo l’uso del politichese e creando un ponte logico tra l’astrattezza della politica parlata e i problemi reali della vita di tutti i giorni dei cittadini. Nel corso degli anni il programma ha conquistato il consenso di pubblico, raggiungendo risultati di ascolti importanti, con share superiori al 12%.

Il 1º gennaio 2013 Andrea Vianello diventa direttore di Rai 3 e, il 4 marzo, lascia la conduzione a Gerardo Greco che guiderà il programma fino al 30 giugno 2017, coadiuvato, come già Vianello, dai capi autori David Becchetti e Dario Buzzolan. Dall’11 settembre 2017 la conduzione passa nelle mani della giornalista Serena Bortone, già conduttrice della versione estiva, mantenendola fino al 26 giugno 2020. A seguito del passaggio della conduttrice su Rai 1 dove condurrà Oggi è un altro giorno, dal 7 settembre 2020 il programma è condotto da Luisella Costamagna.