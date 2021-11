“La vera sfida dei tempi moderni presuppone una riformulazione delle priorità degli Italiani, insoddisfatti e delusi dalla classe politica attuale, nonché l’ideazione di una nuova destra”, Lo ha scritto oggi, sulla sua Pagina di Facebook, l’avvocato e segretaria del sodalizio politico Piu’ Italia Simona Giuliani.

Ha evidenziato la Giuliani: “grazie all’impegno profuso in questi anni e alla fiducia che il Presidente Nazionale Fabrizio Pignalberi ha voluto riporre in me, mi pregio di aver fondato, insieme a lui, il Partito Piu’ Italia, con l’ambizione di costruire un’Italia libera e forte. Libera e forte, aggettivi che in questo momento storico vacillano più che mai”.

La Giuliani ha concluso: “un’Italia libera, dalla burocrazia europea, dal capitalismo internazionale, dalle élite finanziarie, dalle oppressioni fiscali, dalle ingiustizie. Forte, perché unica nel suo patrimonio artistico, culturale, archeologico e culinario. Se anche Tu, vuoi costruire un’Italia libera e forte, unisciti a Noi”