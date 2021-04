La vergognosa vicenda dell’avvocato 45enne di Tusa, Mario Turrisi, ricoverato in Rianimazione al Policlinico Universitario di Messina e dato per morto alle 13.30 di ieri in un comunicato diffuso dai responsabili dell’Azienda Ospedaliera

La vergognosa vicenda dell’avvocato di 45 anni originario di Tusa, Mario Turrisi, ricoverato in Rianimazione al Policlinico Universitario di Messina e dato per morto alle 13.30 di ieri in un comunicato diffuso dai responsabili dell’Azienda Ospedaliera. Il legale era gravissimo…, e sempre in vita.

Turrisi circa due settimane fa, come altri suoi colleghi ed esponenti del comparto giudiziario si era vaccinato con il siero della Astrazeneca e nella giornata di Pasqua ha accusato un malore. Da diversi giorni…, aveva forti mal di testa.

Il 45enne e’ stato trasferito prima a Cefalu’ e successivamente al nosocomio di via Consolare Valeria dove ha accusato una emorragia cerebrale oltre ad avere avuto una trombosi.

Il rettore dell’Universita’, professore Salvatore Cuzzocrea dovrebbe prendere i piu’ opportuni provvedimenti per evitare che da parte dei componenti della struttura ospedaliera vengano diffuse notizie inesatte.