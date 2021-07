La XX^ edizione…, relativa al corrente anno 2021… del Premio Diaristico (Filippo Maria Tripolone), voluto dalla Signora Ada Nunzia De Cola per ricordare il figlio tragicamente scomparso ed organizzato dall’Associazione socio-culturale La Lanterna bianca, si è tenuto lo scorso 10 luglio presso la sede dell’omonimo sodalizio associativo nella frazione San Cataldo del comune di Motta Camastra (ME).

Ecco l’elenco dei vincitori:

I° Class. Pipino Patrizia – Palmi (RC);

II° Class. Maggiolino Charly Luciano – Foggia (FG);

III° Class. Ex-aequo Senia Elena – Graniti (ME);

III° Class. Ex-aequo Pirri Angelo – Francavilla di Sic. (ME);

IV° Class. Pirolli Armando – Aversa (Caserta);

V° Class. Costantino Maria Pia – Roma (RM);

VI° Class. Dottore Grazia – Messina (ME).

Premio Speciale:

Biancotto Irene e Daniela – Borgo S. Dalmazzo (CN);

Carmelina Blancato Pelligra – Australia;

Falcone Giorgio – Gorizia (GO);

Tripolone Maya – Urbino (PU);

De Cubellis Mario – Galluccio (CE);

Tolve Elena – Bologna (BO);

Loureiro Marcus Tulius – Brasile.

Segnalazione di merito:

Cortellessa Angela – Mignano Montelungo (CE);

Pisani Fabio – Roma (RM);

Spes Ilaria – Guanzate (CO);

Shaheda Khandokar – Londra;

De Cicco Dario e Diego – Corigliano Rossano (CS);

Giorgi Pietro – Castelnuovo Magra (SP).

Menzione D’Onore:

Granata Pina – Campofelice di Roccella (PA);

Scroppo Valentina – Aidone (EN);

Rizzo Virginia – Vedano al Lambro (MB);

Mambretti Enrica – Lurago d’ Erba (CO);

Zanardi Rodolfo – Padova (PD).

Finalisti:

Salvo Giuseppe/Marino Simona – Catania (CT);

Antonucci Pina – Corigliano Rossano (Cosenza);

Venturini Gloria – Lendinara (RO);

Littera Franca – Decimomannu (Cagliari);

Maestrelli Claudio – Mantova (MN);

Li Vigni Giuseppe – Palermo (PA);

Pujia Domenico – Roma (Roma);

Quarona Valentina – Orbassano (Torino);

Scuderi Giovanna – Mascalucia (CT);

Picardi Silvana – Napoli (Napoli);

Rimondi Filippo – Rimini (RN).

A classificarsi prima…, è stata la scrittrice palmese Patrizia Pipino con la sua opera “La mia vita oltre il cancro”, un libro che racconta un viaggio doloroso e intenso, lo sconforto iniziale nello scoprire la malattia oncologica, e infine la rinascita, una meravigliosa rinascita fatta di piccole grandi cose, un vedere -Oltre- la malattia e lo sconforto.

I giurati nella motivazione di conferimento dell’ambito riconoscimento hanno sottolineato: “è un diario, scritto col cuore, che va letto oltre la narrazione, in quanto nel -dramma- vissuto dalla Pipino c’è la verità interiore di tutti i coloro che hanno vissuto e vivono la stessa esperienza”.

Patrizia invece…, emozionata per questa ulteriore vittoria da parte sua ha dichiarato che: “il suo -Oltre- è anche questo. Questa vittoria in terra di Sicilia, è per me motivo di orgoglio e commozione. Essere premiata è sempre un ulteriore arricchirsi dentro, è portare a casa oltre il Premio, nel più profondo di me, le storie di altre persone che incrociano il mio cammino, se pur per breve tempo, e in questo caso, dato che il Concorso indetto era per il miglior Diario, ho portato a casa storie vere intense ed emozionanti. Ringrazio di cuore, la signora Ada Nunzia De Cola per l’accoglienza, la giuria tutta per aver giudicato la mia opera vincente e il Sindaco di Motta Camastra per avermi premiata. L’emozione che ho provato è stata indescrivibile e questo Premio non è solo mio ma è anche di chi combatte ogni giorno la sua battaglia contro il cancro e comunque trova la forza e il coraggio di andare avanti”.