La Zuppa di Porro, di lunedi’ 8 febbraio 2021 [Video]

IL PROGRAMMA È INIZIATO IN DIRETTA SU FACEBOOK, DOPO LE 10.20

Zuppa di Porro. Il pd nn mette veti sulla lega, dice il Corsera. E ci mancherebbe. Titolone di Rep: Draghi programma di coesione sociale. Favolosa supercazzola. La verità è che non si sa ancora nulla su programma, temi e ministri. E pure Landini sale sul carro.

La Meloni spiega a Belpi perchè non ci sale. Ma quando insultano lei nessuno alza il sopracciglio: oggi vi faccio vedere pezzo della Stampa, magari fatelo rileggere alla Perina, in cui si dice che la Meloni “produce” figli.

Tutti contro Casalino ora, prima lo osannavano, parla Giordano. Vaccinazione in alto mare le prenotazioni, che si possono fare ma senza data. Il daily mail, in Uk si vaccineranno anche immigrati illegali. L’inchiesta del Domani sulle inutili Primule. Blocco tra Regioni in scadenza.

Ma quanto è ridicolo Aneri, ieri fa una pagina per celebrare Mattarella sul Corsera e oggi fa finta di fare l’anonimo. Ridicolo eè dire poco, se al genio del marketing eonologico sono rimasti solo sti trucchetti.

“#rassegnastampa8feb”.