“L’accordo con gli ambulanti a posto fisso del mercato di Giostra annunciato ieri in realtà non è stato tale: nel senso che negli spazi assegnati, che vanno dal Viale Regina Elena fino al viale Aranci, non potranno entrare tutti”. Lo hanno evidenziato in un post pubblicato in data 16 settembre 2022 sulla Pagina Facebook ‘RTP Messina’ i redattori della emittente televisiva messinese.

Così prosegue il testo: “oggi, metri alla mano, gli operatori arrabbiati hanno deciso di ritornare alla Digos per chiedere l’autorizzazione per lo sciopero che era stato sospeso ieri. Servizio di Marina Bottari”.