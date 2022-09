L’alta Scuola Amministrativa dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca (candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per le Elezioni regionali ed al Senato della Repubblica nel Collegio di Catania per le Consultazioni del 25 settembre 2022), è stata dimostrata al Comizio da lui tenuto poco prima della mezzanotte di ieri 14 settembre 2022… a Furci Siculo [Video]

NEL PREDETTO CONTESTO, MATTEO FRANCILIA, IL SINDACO DEL COMUNE JONICO SCHIERATO PER 'PRIMA L'ITALIA - LEGA' ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E' SALITO SUL PALCO #DELUCHIANO POLEMIZZANDO CON IL GIA' PRIMO CITTADINO PELORITANO, SOSTENENDO CHE LA MANIFESTAZIONE NON FOSSE STATA DA LUI AUTORIZZATA, NE PERALTRO COMUNICATA, SMENTITO IN QUESTO ULTIMO PASSAGGIO DA VALERIA BRANCATO ADDETTO STAMPA DI DE LUCA CHE HA SOTTOLINEATO COME LA COMUNICAZIONE FOSSE STATA PRECEDENTEMENTE INOLTRATA TRAMITE PEC E PER LA PRIMA AFFERMAZIONE CONTRADDETTO DALLO STESSO LEADER DI 'SICILIA VERA' CHE HA EVIDENZIATO COME NEI 30 GIORNI PRECEDENTI LA DATA ELETTORALE NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI PREAVVISO RIGUARDANTE LE RIUNIONI ELETTORALI DATA L'ESISTENZA DI UNA GIUSTA DISPOSIZIONE DERIVANTE DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N.130, ART. 7 COMMA 1