L’annuncio è stato diffuso ieri, attraverso un comunicato stampa da parte dell’Amministrazione comunale di Messina

In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l’otto marzo, oggi, lunedì 8, alla presenza del Vicesindaco Carlotta Previti nel corso di una breve cerimonia, che si terrà alle ore 11, sarà piantumato un albero di mimosa nell’area a verde attrezzata, in località Minissale. L’iniziativa di donare la pianta è stata promossa dal Dipartimento Provinciale e Comunale delle Pari Opportunità e Disabilità di concerto con il Gruppo Forza Italia Giovani della Provincia di Messina, mentre la piantumazione sarà a curata da Messinaservizi Bene Comune.

All’evento prenderanno parte i promotori della donazione:

la coordinatrice provinciale Forza Italia on. Bernardette Grasso;

le responsabili Alessia Conti e Daniela De Salvo rispettivamente provinciale e cittadina del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità;

Maria Rosa Chiofalo coordinatrice Forza Italia Giovani Messina.

Sarà l’occasione, la piantumazione della mimosa, fiore simbolo di forza e femminilità, per sottolineare la figura della donna sia come generatrice di vita che il suo ruolo essenziale nell’ambito sociale e familiare, per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, e le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo.