L’appuntamento è fissato per domenica 17 dicembre, ed è iniziato alle ore 18, nel suggestivo auditorium Sala Versace del Centro direzionale di Reggio Calabria.

Il “Concerto sinfonico di Natale” organizzato dall’Orchestra del Teatro Cilea della città reggina dello Stretto avrà due artisti artisti in evidenza: sul podio il direttore d’orchestra catanese Francesco Di Mauro, attuale coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica di Palermo, fra i più richiesti “guest conductor” della scena classica internazionale… corno solista sarà la giovane concertista reggina Maria Elisa Aricò, un talento ben conosciuto anche in Sicilia… in programma il Concerto n. 4 in Mi bemolle maggiore K495 per corno e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, che sarà seguito, sempre del genio di Salisburgo, dalla Sinfonia n. 40 K550… alla fine un medley natalizio condurrà al brindisi finale che saluterà il Natale in arrivo.

Di Mauro: «E’ la prima volta che dirigo la prestigiosa Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, con cui sono sicuro riusciremo a ben delineare i tratti principali della scrittura. Sono contento perché dirigo un giovane talento come Maria Elisa Aricò, concertista che ha davanti a sé una grande carriera. Sono contento oltremodo perché torno al mio amato Mozart, dirigendo una delle sinfonie più rappresentative dello stesso».

I prossimi appuntamenti come guest conductor di Di Mauro lo vedranno dirigere, il 4 gennaio 2024 al Politeama di Catanzaro, l’Orchestra filarmonica della Calabria nella “Traviata” di Verdi con l’organizzazione del Sicilia Classica Festival: «Ritroverò con piacere il cast che ho diretto a Taormina, con grande successo di pubblico, nell’estate 2022 con il soprano palermitano Desirée Rancatore nel ruolo di Violetta Valery, e il tenore napoletano Alessandro Scotto Di Luzio nel ruolo di Alfredo Germont».

Il 24 gennaio l’intera organizzazione porterà “Traviata” al Politeama di Lecce. Gli impegni internazionali di Di Mauro riprenderanno a febbraio, con una nuova masterclass a Siviglia in Spagna mentre a marzo sarà in Austria per un concerto sinfonico. A inizio estate comincerà una tournée in Sud America che toccherà Argentina, Cile e Uruguay.

Il catanese Francesco Di Mauro ha compiuto i suoi studi a Parigi conseguendo il Diploma in direzione d’orchestra sotto la guida di celebri maestri come János Fürst e Henri-Claude Fantapié e il Diploma di analisi ed orchestrazione sotto la guida di Philippe Capdenat e Robert Rudolf. Come direttore d’orchestra si è esibito in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali. Tra il 2022 e il 2023 è stato sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dove ha portato avanti con successo un’attività di risanamento amministrativo.

Terminato l’impegno come sovrintendente è tornato a ricoprire il ruolo di coordinatore della direzione artistica dell’ente sinfonico regionale palermitano. E’ direttore musicale del Capri Opera Festival.