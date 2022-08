L’artista siciliano Mario Venuti, presenterà dal vivo il meglio di trent’anni di produzione e i brani del nuovo album

SABATO 6 AGOSTO 2022, SARA' IN CONCERTO A SAN TEODORO (ME)

Mario Venuti annuncia le date estive del TropItalia Tour. È partita il 14 luglio da Piazza Ciaia a Fasano (BR) la serie di concerti che lo vedranno in giro per l’Italia con diverse modalità: concerti più intimi in solo o in duo, altri con la band al completo. Mario Occasioni imperdibili per vedere e ascoltare dal vivo uno degli artisti più raffinati e sensibili e per portare una ventata di calore tropicale sulle note di alcune delle più amate canzoni italiane.

Perno importantissimo di Tropitalia è Tony Canto – produttore artistico dell’album nonché special guest sul palco insieme a Venuti. Il chitarrista è l’artefice del “suono” di questo album e di questi concerti. In tour insieme a Mario Venuti e Canto ci saranno, nei concerti full band: Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Franco Barresi alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.

Afferma Mario Venuti: “il Tour TropItalia trova proprio in estate la sua dimensione più congeniale, e verrà a trovarvi nelle vostre località di vacanza con il suo bagaglio di canzoni italiane vestite di tropici. Il divertimento, nostro e vostro, è assicurato. Vi aspettiamo!”

TropItalia – L’album in breve

Disco accolto ottimamente dai media, in TropItalia Mario Venuti si diverte a interpretare undici brani che, dagli anni trenta ai duemila, hanno segnato a loro modo la musica italiana. Il nuovo album è un emozionante viaggio che ci porta in un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di “Fortuna” svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il mondo sonoro di Venuti. Il disco vede anche i contributi di Patrizia Laquidara (“Maledetta Primavera”), e Joe Barbieri (“Vita”).

Tracklist Album: 1 – Ma Che Freddo Fa / 2 – Figli Delle Stelle / 3 – Quella Carezza Della Sera / 4 – Maledetta Primavera / 5 – Xdono / 6 – Non Ho L’età (Per Amarti) / 7 – Voar (Nel Blu Dipinto Di Blu) / 8 – Vita / 9 – Vivere / 10 – Il Cuore È Uno Zingaro / 11 – Una Carezza In Un Pugno.

CALENDARIO CONCERTI (date in continuo aggiornamento):

06/08/22 – San Teodoro (ME) (con band);

12/08/22 – Padova – Festival Girovagarte / Parco Iris – (in Solo) – 21.00;

15/08/22 – Pachino (ME) – Piazza della Vittoria (Band);

16/08/22 – Taurianova – (RC) – Anfiteatro – (in Solo) – 21.00 NUOVA DATA;

17/08/22 – Malfa (Salina ME) – Piazza Immacolata (Band) NUOVA DATA;

20/08/22 – San Giovanni in Galdo (CB) – Largo Fiorentini – (con Band) – 21:30;

28/08/22 – Sestu (CA) – Casa Ofelia – (con Band) – 21:30;

30/08/22 – Marsala (TP) – Teatro a mare – Riserva dello Stagnone – (in Solo);

03/09/22 – Terrasini (PA) – Ftim Ecotourism Music Live Anfiteatro Villa a Mare – (in Duo) – 21.00.

PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA:

BIG TIME – pressoff@bigtimeweb.it – Fabio Tiriemmi 329.9433332, Claudia Felici 329.9433329, Gertrude Cestiè 340/5861768!

BOOKING: