L’Asp di Messina comunica che il sistema informatico dell’azienda è stato attaccato da hacker e questo potrebbe causare problemi sia per i servizi interni che per servizi verso esterni. I tecnici si sono messi subito a lavoro per risolvere la questione, che tuttavia potrebbe protrarsi per alcuni giorni.

L’Asp si scusa per eventuali disagi con i cittadini e assicura che quando il sistema verrà ripristinato ne sarà data immediatamente comunicazione.