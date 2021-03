L’Assessore (del Comune di Messina) ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ha effettuato stamani un nuovo sopralluogo presso il cantiere della realizzanda Via Don Blasco, alla presenza della Direzione Lavori e dei rappresentanti della Ditta che ha in appalto l’opera

SONO STATI PRESENTI, ANCHE ALCUNI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO PARITETICO PER LA SICUREZZA (CTP)

L’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ha effettuato stamani un nuovo sopralluogo presso il cantiere della realizzanda Via Don Blasco, alla presenza della Direzione Lavori e dei rappresentanti della Ditta che ha in appalto l’opera e di alcuni componenti del Comitato Tecnico Paritetico per la Sicurezza (CTP).

“In data odierna – spiega l’Assessore – hanno avuto inizio i lavori relativi al getto del solettone della copertura della parte finale del torrente Zaera, per un primo step di circa 800 metri quadrati; successivamente si procederà con l’armatura e con il getto della seconda parte, fino al completamento di tale importante attività. La realizzazione dell’opera procede quindi senza soste e senza intoppi, grazie al lavoro congiunto dei tecnici e delle maestranze, oltre che attraverso la supervisione della Direzione Lavori e dell’Amministrazione comunale, che eseguono un monitoraggio costante per arginare eventuali criticità e curare il rispetto del cronoprogramma”.

“L’importante infrastruttura – conclude l’Assessore – sta assumendo giorno dopo giorno un assetto ben definito, rendendo l’idea delle potenzialità ad essa connesse, sia in termini di viabilità, che di sviluppo turistico, commerciale e dunque economico”.