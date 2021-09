L’Assessore Musolino, con delega alle Attività Produttive e alla Polizia Municipale rende noto che ieri notte a Messina, è stato portato avanti un servizio interforze al quale hanno partecipato i componenti della Sezione di Polizia commerciale del Corpo di Polizia Municipale

l’accertamento ha consentito di verificare che l’attività che si stava accingendo a compiere, oltre a risultare in contrasto con l’ordinanza sindacale che vieta l’accensione e l’esplosione di fuochi sulla spiaggia, era anche illecita perché alcune delle batterie accese erano classificate nella tipologia F3, per le quali è necessario il porto d’armi e la licenza della Questura, autorizzazioni di cui il soggetto fermato non è risultato esserne munito. Per tale ragione il trasgressore è stato verbalizzato e per lui è scattata anche la segnalazione all’autorità giudiziaria per la violazione penale di cui all’articolo 55 e 57 del Tulps;

nel pomeriggio di ieri, inoltre, sono state notificate altre tre ordinanze ai rispettivi gestori di stabilimenti balneari con le quali sono state vietate le attività di intrattenimento musicale. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di violazioni accertate in precedenza, sempre da parte della Polizia commerciale della Polizia Municipale, in quanto i titolari delle strutture non solo non avevano richiesto la specifica autorizzazione per gli intrattenimenti musicali, ma non erano muniti del necessario nulla osta per l’impatto acustico e della taratura degli impianti che recava disturbo alla quiete come più volte lamentato dai residenti dei luoghi. Salgono quindi a otto i provvedimenti emessi dal Dipartimento servizio alle imprese del Comune di Messina, ed i risultati sono evidenti, non solo per la riduzione delle segnalazioni e denunce fatte al 112/113 e al 771000 della Polizia locale, ma anche perché molti gestori di strutture si sono attivati in conseguenza dei controlli per fare tarare e legalizzare le apparecchiature musicali, al fine di limitare l’ammissione acustica entro i limiti consentiti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Messina;