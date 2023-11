L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha ricevuto ieri il presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta, per un confronto sul piano regionale di dimensionamento scolastico

PER L’ASSESSORE REGIONALE ALL’ISTRUZIONE, «SI TRATTA DI UN CAMMINO CONDIVISO PER ARRIVARE A UNA RAZIONALIZZAZIONE PIÙ CHE AD UN DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA: UNA CONDIVISIONE CHE TIENE CONTO DELLE NECESSITÀ E DELLE DIVERSITÀ DEI TERRITORI, MA CHE HA ANCHE CRITERI DI SCELTA CHIARI, COME QUELLO DI TUTELARE I COMUNI PIÙ PICCOLI E ISOLATI»