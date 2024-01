L’Associazione Abamessingioco specializzata nello studio e nell’applicazione della scienza dell’analisi della Terapia Comportamentale A.B.A. (Applied Behavior Analysis), si occupa da qualche anno, tra le prime in Sicilia, a Messina e provincia, dello studio del comportamento umano (in particolare su ragazzi autistici o con problemi di Neurosviluppo) e delle sue relazioni con l’ambiente.

Il suo obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, agendo su comportamenti socialmente significativi: si utilizza per incrementare gli apprendimenti con persone che hanno delle difficoltà socio relazionali, scolastiche, di linguaggio e comportamenti problematici che limitano la loro qualità di vita… è applicata anche nei disturbi del Neurosviluppo come l’Autismo, Adhd, Disturbi dell’apprendimento. Le attività sono aperte a coloro che hanno delle difficoltà a relazionarsi in gruppo o in contesti sociali esterni, che previa valutazione delle competenze socio-relazionali o comportamentali possono richiedere di partecipare. L’Associazione è composta da un Supervisore Analista del comportamento BCBA, IBA iscritta ai registri Nazionali Iacabai, Siacsa e ABAIT e terapisti ABA specializzati supervisionati. L’Associazione Abamessingioco ha avviato inoltre un progetto che prevede attività sia in piccoli gruppi strutturati che in ambienti esterni sul territorio di Milazzo e Messina, con momenti di socialità in pizzerie, cinema, pub, sale bowling. Questi gruppi rappresentano una sorta di “palestra” in cui i ragazzi possono allenare le proprie abilità e imparare nuove strategie per migliorare le loro relazioni interpersonali. Partecipare a questi gruppi offre un ambiente sicuro e protetto in cui esporre sé stessi a nuove situazioni e sviluppare le proprie competenze sociali. L’obiettivo finale è quello di generalizzare queste abilità e portarle anche al di fuori del gruppo, per gestire in modo efficace le relazioni con gli altri. Il progetto prevede anche attività come terapie individuali, percorsi di potenziamento cognitivo e corsi di formazione per famiglie e insegnanti sui disturbi del Neurosviluppo. Il primo incontro del progetto “Social Skill Training” nell’ultimo anno si è svolto in una pizzeria, dove i partecipanti hanno avuto l’opportunità di interagire e sviluppare nuove amicizie. Il secondo è stato in un pub per una serata di divertimento e autonomia, il terzo in un cinema e il quarto in una sala bowling.

Le attività delle Social Skill, sono portate avanti da tutor specializzati nella terapia d’apprendimento A.B.A. e sono aperte a tutti, chiunque può partecipare contattando l’Associazione tramite telefono al 375 664 2305 o email abamessingioco@gmail.com. Le sedi sono a Messina in via Nicola Fabrizi n.13 e a Milazzo in via Anna Frank n. 3.