"È STATA UNA FESTA E UN'OCCASIONE PER PARLARE DI BUONA POLITICA E DELLA NOSTRA GRAVINA- HA AFFERMATO GIAMMUSSO- ABBIAMO SPIEGATO COSA È STATO FATTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI E QUELLO CHE VOGLIAMO FARE NEL PROSSIMO MANDATO PER RENDERE MIGLIORE IL NOSTRO TERRITORIO: SI È TRATTATO DI UNO SGUARDO SUL FUTURO PER IMMAGINARE LA GRAVINA DEL DOMANI"

L’attuale Sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso ha aperto la sua campagna elettorale per le prossime elezioni il 28 e 29 maggio che lo vedranno di nuovo in prima linea per rinnovare il suo impegno al comune etneo. L’evento si è tenuto oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 10.00, presso il ristorante Nero Montana di via Vecchia San Giovanni 10 situata nello stesso Comune etneo.

“È stata una festa e un’occasione per parlare di buona politica e della nostra Gravina- ha affermato Giammusso– abbiamo spiegato cosa è stato fatto negli ultimi 5 anni e quello che vogliamo fare nel prossimo mandato per rendere migliore il nostro territorio: si è trattato di uno sguardo sul futuro per immaginare la Gravina del domani”.

Sono stati presenti: l’on. Luca Sammartino (Vice Presidente Regione Siciliana, Assessore all’Agricoltura), l’on. Gaetano Galvagno (Presidente Assemblea Regionale Siciliana), l’on. Marco Falcone (Assessore regionale Economia), il sen. Salvo Pogliese (Senatore della Repubblica), l’on. Anastasio Carrà (Deputato Nazionale), l’on. Francesco Ciancitto (Deputato Nazionale), l’on. Dario Daidone (Presidente Commissione Bilancio ARS), l’on. Giuseppe Zitelli (Deputato Regionale), l’on. Ludovico Balsamo (Deputato Regionale), l’on. Basilio Catanoso (Vice Coordinatore Regionale FDI), l’on. Danilo Lo Giudice (coordinatore regionale Sud chiama Nord), Alberto Cardillo (Presidente provinciale FDI).

Hanno partecipato anche diversi sindaci dei comuni dell’hinterland catanese e i rappresentanti delle otto liste che sostengono la candidatura di Giammusso. A presentare…, l’incontro è stato Ruggero Sardo.