«Laura Massaro, giudicata “madre ostativa” ha perso la responsabilità genitoriale e non potrà più vedere suo figlio se riusciranno a “prenderlo” per collocarlo in casa famiglia» [Video]

«Laura Massaro, giudicata “madre ostativa” ha perso la responsabilità genitoriale e non potrà più vedere suo figlio se riusciranno a “prenderlo” per collocarlo in casa famiglia». Lo hanno riferito il 25 settembre scorso, sulla Pagina Facebook Femminicidio in Vita.

Nel testo, si prosegue affermando: «questa non è solo violenza assistita per mano del mandante, questa è anche violenza istituzionale perché il trauma che questo bambino subirà sarà immenso. Lo strappo dalla mamma gli lascerá cicatrici profonde per tutta la vita. Quando gli ormoni dello stress come il cortisolo, l’adrenalina e la norepinefrina aumentano, alterano le funzioni fisiologiche del nostro corpo per prepararci meglio ad affrontare la “minaccia”. Tuttavia, aumenti prolungati dei livelli di ormoni dello stress interrompono le funzioni fisiologiche e inducono infiammazioni e cambiamenti epigenetici, alterazioni chimiche che interrompono l’attività dei nostri geni. L’attivazione o la disattivazione dei geni nel momento sbagliato altera la traiettoria di sviluppo del cervello, modificando il modo in cui si formano le reti neurali e il modo in cui comunicano le regioni cerebrali. Gli studi sui bambini che sono stati strappati da un genitore provoca una maturazione precoce e rapida dei “circuiti cerebrali” responsabili dell’elaborazione dello stress e della minaccia».

«Questo sviluppo accelerato altera il cablaggio del cervello e cambia il modo in cui vengono elaborate le emozioni. La maturazione prematura delle reti di elaborazione dello stress e delle minacce nel cervello dei bambini separati dai genitori ostacola lo sviluppo del bambino e porta alla perdita di flessibilità nel rispondere al pericolo. Ad esempio, la maggior parte di noi è in grado di “disimparare” ciò che inizialmente potevamo considerare minaccioso o spaventoso. Se qualcosa o qualcuno non è più pericoloso, le nostre risposte di difesa si adattano, estinguendo la paura. Questa capacità di “disimparare” la minaccia è compromessa nei bambini separati dalla madre. A livello molecolare la separazione altera l’espressione dei recettori sulla superficie delle cellule cerebrali coinvolti nella risposta allo stress e nella regolazione delle emozioni. Senza il giusto numero di recettori, la comunicazione tra i neuroni viene interrotta. Il trauma di una separazione permanente o temporanea pone rischi generali per la salute e influenza il rendimento scolastico, la possibilità di fare carriera e la vita personale. Ci impressiona vedere quante persone sono interessate a distruggere la vita di questo bambino che non vuole separarsi da sua madre».

