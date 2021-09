Lavori di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche saranno effettuati dall’AMAM, da venerdì 17 sino a venerdì 24, a Messina… nelle vie Porta Imperiale, viale Italia, Mario Aspa, A. Laudamo, Pozzo Leone e Cavalieri della Stella

Lavori di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche saranno effettuati dall’AMAM, da venerdì 17 sino a venerdì 24, nelle vie Porta Imperiale, viale Italia, Mario Aspa, A. Laudamo, Pozzo Leone e Cavalieri della Stella.

Per consentirne l’esecuzione, nella fascia oraria 7 – 19, sarà vietata la sosta su entrambi i lati, venerdì 17, in via Porta Imperiale, nel tratto compreso tra le vie T. Cannizzaro e G. Macrì; lunedì 20, sempre in via Porta Imperiale, tra le vie G. Macrì e Piazza Lo Sardo ed in tutta piazza; martedì 21, in viale Italia, tra i numeri civici 83, all’intersezione con via Noviziato, e 47; e mercoledì 22, in viale Italia, tra i numeri civici 47 e 1, all’intersezione con viale Europa; giovedì 23, nelle vie Mario Aspa e Laudamo; e venerdì 24, nelle vie Pozzo Leone e Cavalieri della Stella.